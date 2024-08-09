Формула E: В Andretti расстались с Норманом Нато

В Andretti объявили, что расстаются с Норманом Нато, выступавшем в составе американской команды Формулы E в минувшем сезоне.

32-летний француз перешёл в неё из Nissan, но в 2024 году лишь один раз поднялся на подиум, заняв 3-е место в субботней гонке сдвоенного этапа в Шанхае, и занял по итогам сезона 15-е место.

В 16-ти гонках Нато набрал 47 очков, тогда как его напарник, Джейк Деннис, заработал 75. В Andretti дали понять, что в ближайшие дни назовут имя нового напарника прошлогоднего чемпиона Формулы E.

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