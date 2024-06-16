Женская сборная Украины по баскетболу 3×3 вышла на чемпионат Европы-2024

Мужская команда уступила в четвертьфинале квалификации и не смогла пробиться на турнир

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла на чемпионат Европы-2024. Мужская команда не смогла пробиться в финальную часть соревнований.

Украинки в полуфинале встречались с хозяйками квалификационного турнира сборной Словакии. Сине-желтые захватили инициативу со старта и уверенно разобрались с соперницами — 21:13. Выход в финал турнира позволил получить путевку на Евро-2024.

Мужская сборная Украины в четвертьфинале квалификационного турнира проиграла Германии в драматичном поединке. Основное время завершилось вничью — 19:19. Уже в овертайме немцы первыми сумели набрать победные очки.

Женская сборная Украины второй год подряд сыграет на чемпионате Европы по баскетболу 3х3. Турнир пройдет с 22 по 25 августа в Вене.

Чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Квалификация. Братислава, Словакия. Женщины. Полуфинал

Украина — Словакия — 21:13

Украина: Мириам Уро-Ниле (7, 1 дальний), Анжелика Ляшко (6, 2 дальних), Оксана Моллова (6), Кристина Филевич (2)

Чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Квалификация. Братислава, Словакия. Мужчины. Четвертьфинал

Украина — Германия — 20:21 ОТ (19:19)

Украина: Евгений Балабан (6), Яков Титов (6), Илья Кабацюра (2), Максим Закурдаев (6)

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