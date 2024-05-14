Слухи: Чикаго примет ночную гонку в 2026 году

Мы рассказывали, что владельцы Формулы 1 из Liberty Media зарегистрировали несколько торговых знаков, связанных с Гран При Чикаго, и это породило волну слухов о появлении четвёртого этапа в США в ближайшие годы. Местные политики высказали сомнения относительно перспектив гонки на городской трассе, но если верить свежим слухам, то Чикаго примет гонку Формулы 1 уже в 2026 году.

Источники Fastest Pitstop сообщают, что контракт на проведение гонки уже подписан, а официальное заявление будет сделано в ближайшие несколько недель. Якобы этапу в Чикаго уже зарезервировано место в календаре сезона 2026 года перед Гран При Канады.

Окончательная конфигурация трассы ещё не определена, но уже есть решение, что гонка в Чикаго пройдёт при искусственном освещении.

Официальные лица пока не прокомментировали слухи о проведении Гран При Чикаго в 2026 году.

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