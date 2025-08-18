Усик встретился с легендой Динамо для важной миссии. Незаурядное событие

Facebook. Александр Усик и Владислав Ващук

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик посетил медицинский центр Национальной гвардии Украины, где встретился с легендой «Динамо» и офицером НГУ Владиславом Ващуком.

О встрече написал Ващук в своих социальных сетях.

«На днях в медицинском центре Национальной гвардии Украины состоялось незаурядное событие.

Нацгвардейцев, проходящих там реабилитацию, посетил мой друг – абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

Он откликнулся на мое приглашение приехать к военным – чтобы поддержать, вдохновить и лично выразить благодарность каждому, кто держал и держит строй.

Присутствие человека, который достиг высших вершин в спорте, но не стоит в стороне от войны, – это мощное свидетельство для наших воинов: их борьба имеет значение, и поддержка – рядом. Такие встречи укрепляют моральный дух, придают силы и дарят ощущение настоящей сплоченности.

Его человечность и открытость трогали даже самых сдержанных.

Разговор с сильным духом украинцем, который знает, что такое борьба и изнурительный труд, – по-настоящему вдохновляет.

Мы пообщались с военнослужащими, которые восстанавливают силы после боевых действий.

В каждом – поразительная стойкость и характер. Это чувствовалось и в вопросах, которые они задавали чемпиону, и в личных историях, которыми делились.

Было много искренности, даже юмора – несмотря на сложные пережитые события.

Александр внимательно слушал, поддерживал и делился своими жизненными правилами, которые помогают ему достигать победы. Благодарил за службу и желал скорейшего выздоровления.

Я благодарен Александру за то, что он поделился несокрушимым духом победителя.

Эта встреча доказывает, что сила Украины – в единстве ее народа», – отметил Ващук.

