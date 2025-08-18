Кривбасс победил Зарю с результатом 3:2 - фото, видео

В Киеве в рамках третьего тура Украинской Премьер-Лиги состоялся захватывающий матч между луганской Зарей и криворожским Кривбассом, завершившийся победой гостей с минимальным счётом 3:2. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Игра, прошедшая на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, запомнилась множеством голов и зрелищных моментов. С самого начала команда Патрика ван Леувена продемонстрировала агрессивный стиль игры, что поставило Зари в трудное положение. Уже на девятой минуте Задерака вывел Кривбасс вперёд, когда после заброса Твердохлеба он переиграл вратаря «Зари» вблизи. Следующий гол, забитый Парако на 16-й минуте, стал результатом быстрого контрвыпада после ошибки Джордана, что увеличило преимущество гостей до двух мячей.

Луганская команда, несмотря на шокирующее начало, быстро адаптировалась к высокой линии обороны соперников и смогла вернуть одну из потерь в конце первого тайма. На 41-й минуте Слесарь точно вывел Будковского на пустые ворота, и тот не ошибся.

Во втором тайме Задерака вновь отличился на 54-й минуте, увеличив разницу до двух мячей. Однако Заря не сдалась и продолжала атаковать, что дало результат: Будковский снова забил на 70-й минуте. Несмотря на давление луганчан, Кемкин и защита Кривбасса сумели выстоять, и матч закончился победой гостей.

Этот поединок стал ярким примером рискованного футбола от Патрика ван Леувена, который не побоялся сыграть высоко, что принесло результат. На фоне ослабленных действий защитников «Зари», криворожцы использовали свои моменты по максимуму.

Статистика матча:

Удары (в створ): 16 (10) – 12 (6)

Угловые: 9 – 4

Оффсайды: 4 – 1

Предупреждения:

Заря: Будковский (86)

Кривбасс: Араухо (8), Вилвальд (49), Парако (72), Шевченко (86)

Составы команд:

Заря: Сапутин – Жуниньо, Башич, Джордан, Пердута – Мичин, Дришлюк, Саленко (Руан, 63) – Слесарь (Горбач, 81), Будковский, Вакула (Маткевич, 63).

Кривбасс: Кемкин – Боржес, Вилвальд, Конате, Юрчец – Задерака, Араухо (Шевченко, 46), Твердохлеб – Мендоза, Парако (Каменский, 77), Микитишин (Лин, 77).

