Коко Гауфф: “Был соблазн ответить на комментарии Соболенко, потому что ее извинения пришли немного поздно”

Вторая ракетка мира Коко Гауфф ответила на вопросы журналистов перед стартом на Уимблдоне



– Вы начали сезон, сказав, что Ролан Гаррос является вашей целью. Расскажите, если хотите, какая ваша следующая цель, возможно, связанная с травяным покрытием?

– Очевидно, следующая цель – показать хороший результат здесь. Я несколько раз проигрывала в четвертом круге, поэтому очень хотелось бы пройти дальше. Думаю, это следующее, чего я с нетерпением жду. Я бы очень хотела выиграть этот турнир, но я твёрдо верю, что нужно преодолевать одну ступеньку за раз. Если я преодолею этот этап, тогда уже начну думать о победе.

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– В целом, как прошли для вас последние несколько недель после Ролан Гаррос? Как вы это пережили, учитывая то, что надо готовиться к еще одному “мэйджору”?

– Я из тех людей, кто очень быстро начинает смотреть вперед. В первые два дня я просто пыталась все осознать. Когда вернулась из Нью-Йорка, почти полностью переключилась на подготовку к этому турниру, думала о том, что надо сделать, над чем поработать в своей игре. Для меня важно оставаться в моменте, думать о том, что происходит сейчас, забыть о Ролан Гаррос, а вернуться к нему, возможно, уже в конце сезона и тогда немного больше отпраздновать. Думаю, после US Open я смогла больше почувствовать все, что произошло, потому что это был последний большой турнир года.

Но я все еще хочу показать здесь хороший результат. Чувствую себя достаточно уверенно на корте. Для меня было важно просто забыть о прошлом. И это легко, потому что я всегда смотрю вперед. Обычно мне надо напоминать, чтобы я остановилась и насладилась моментом. Не знаю, просто хотелось это отпустить. В ноябре вернусь к этим воспоминаниям.

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– Смогли ли вы взглянуть на ситуацию после Парижа и на слова Соболенко с определенной эмпатией, учитывая, что вы тоже бывали в роли теннисистки, которая проиграла важный матч. Насколько трудно сразу после этого говорить об игре и сопернице?

– Да, конечно, некоторые критиковали ее слова. Меня это не волновало, потому что я знаю, какие это ощущения. Я понимала, что она пыталась сказать. Это был ужасный день с точки зрения погодных условий. Думаю, я тоже не играла хорошо, поэтому понимала, откуда у нее появились эти мысли.

Очевидно, некоторые вещи, сказанные на пресс-конференции, удивили меня больше. Но я не из тех, кто держит обиду. Я говорила об этом с близкими, мол, если она извинится, даже не публично, а просто лично, для меня этого достаточно, и мы пойдем дальше. Она извинилась в сообщении, и еще раз, когда мы увиделись перед тренировкой. Это уже в прошлом.

Я знаю Арину. Чувствовала, что до этого у нас были хорошие отношения. Поэтому принять ее извинения было несложно. Я понимаю, что сказанное, видимо, не было воспринято так, как она хотела. Она это поняла, а я поняла, что она имела в виду. Думаю, тот TikTok – мы бы его и так сняли. Мы уже снимали в прошлом, на WTA Finals. В этот раз это было, скорее, для того, чтобы показать людям, что между нами все в порядке. Было сказано много всего. Я не поддерживаю хейт и подобные вещи. Поэтому подумала, что это будет хорошая идея, чтобы люди увидели это и пошли дальше. Если честно, мы обе уже устали об этом говорить.



– В США это обсуждают везде: в медиа, на спортивном телевидении, в соцсетях. Как вы справляетесь с таким вниманием? Также многие ожидали, что публично сделаете что-то в ответ. У вас были возможности это сделать. Было ли искушение, и насколько легко было выбрать путь быть выше этого?

– Это было очень странно. Я буду откровенной: сначала был соблазн, потому что извинения пришли немного поздно. Я думала, что они будут быстрее. Но после этого я уже не хотела подпитывать хейт. Я не из тех, кто его разжигает. Считаю, что все зашло слишком далеко. Это уже не о том, чтобы кого-то привлечь к ответственности, это была настоящая травля, звучало много неприятных слов. Я не хотела быть частью этого.

Сразу после матча, на пресс-конференции, я еще не знала, что именно она сказала. Я руководствовалась тем, что мне пересказали, но не хотела комментировать, пока не увижу собственными глазами. В общем, я человек, который пропагандирует любовь и свет. И стараюсь это делать на практике. Если кто-то что-то говорит, я стараюсь быть выше этого. Не могу обещать, что всегда так будет, но я стараюсь, потому что именно так я бы хотела, чтобы вели себя другие. Думая о своих младших братьях, я хотела бы, чтобы они вели себя именно так. Да, соблазн был. Не буду врать. Но я просто хочу, чтобы мы все жили счастливо, чтобы у нас всех были «кумбая», «акуна матата», так что… (улыбается).

– Прошло шесть лет с момента вашей победы над Винус Уильямс здесь. Как вы выросли как теннисистка и человек с тех пор?

– Да, я очень выросла. Думаю, тот момент стал началом веры в то, что мои мечты могут осуществиться. Да, это все еще кажется невероятным, как сон. Честно, из всех матчей, которые я выиграла, тот до сих пор больше всего кажется каким-то фейком. Разница в том, что тогда это было начало. У меня было так много веры. Сейчас я снова обрела эту веру в себя.

С 15 до 19 лет я где-то ее потеряла. С 16 до 19 я боролась с уверенностью в себе, но смогла ее вернуть. Поэтому, если честно, в 21 я больше похожа на себя в 15, чем была в 17 или 18. Потому что я чувствует, что я до сих пор имею ту детскую уверенность. И подхожу к игре так же и так же получу от этого удовольствие. Я действительно счастлива быть здесь.

В первом круге Уимблдона Коко Гауфф сыграет против украинской теннисистки Даяны Ястремской.



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