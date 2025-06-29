Камен (W15). Фирман шестой раз в сезоне стала призером турнира ITF в парном разряде

Украинская теннисистка Анастасия Фирман сыграла в финале соревнований ITF W15 в Германии



В решающем поединке грунтового турнира в Камене украинка и ее напарница Джози Дэмс из Германии, посеянные под первым номером, уступили немецкой паре Лаура Бонер/Мариэлла Тамм – 2:6, 4:6. Фирман и Дэмс допустили три двойных ошибки, проиграли три гейма на своей подаче и не заработали ни одного брейк-поинта.

18-летняя Анастасия Фирман девятый раз сыграла в финале соревнований ITF в парном разряде и боролась за свой второй титул. В этом году украинская теннисистка провела шестой финал и шестой раз потерпела поражение.

За выход в финал в Камене Фирман заработала 258 долларов призовых и 10 очков в парный рейтинг WTA.



btu.org.ua