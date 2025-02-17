Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный американский боец Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности. Флойд выделил обладателя титул WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда.

«Я считаю, что Теренс Кроуфорд сейчас является лучшим боксером современности независимо от весовой категории. Приятно видеть его в той позиции, в которой он находится… Теренс Кроуфорд, продолжай быть таким замечательным», – сказал Флойд.

В 2025 году Кроуфорда ждет большой поединок против Сауля Альвареса.

Ранее легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена.

sport.ua