Эвандер ХОЛИФИЛД: «Он смог бы побить Леннокса Льюиса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд считает, что Риддик Боу имел бы неплохие шансы в бою против легендарного супертяжеловеса Леннокса Льюиса.

«Если бы они дрались раньше, до того, как Леннокса начал тренировать Эммануэль Стюард, я думаю, Риддик Боу победил бы его», – сказал Холифилд.

Боу и Льюис дрались в финале Олимпиады 1988 года, Леннокс сумел нокаутировать соперника. Однако, Боу так и не вышел на ринг с Ленноксом в профессионалах. Риддик отказался от титула WBC и выбросил его на помойку после того, как Льюис был назван его обязательным претендентом.

Ранее Эвандер Холифилд назвал причину поражения Майка Тайсона от Джейка Пола.

sport.ua