Ферстаппен: Я пока не думаю о том, что нас ждёт в 2025-м

Перед началом уик-энда в Катаре Макса Ферстаппена попросили вернуться к событиями Гран При Лас-Вегаса, по итогам которого он в четвёртый раз подряд стал чемпионом мира.

Макс Ферстаппен: «Я очень доволен тем, как провёл сезон, и, конечно, рад выиграть титул. Чемпионат проходил очень напряжённо, поэтому в Лас-Вегасе мы немного отпраздновали успех, и это было здорово.

Все чемпионаты отличаются друг от друга, но в итоге мне было очень приятно вновь добиться успеха, ведь по ходу сезона нашей команде пришлось преодолевать различные трудности. Поэтому когда я пересёк линию финиша в Лас-Вегасе, то почувствовал облегчение – наконец-то дело сделано! И я очень горжусь тем, как мы справились со всеми испытаниями.

И я пока вообще не думаю о том, что нас ждёт в следующем году. Сейчас моя задача в том, чтобы как можно лучше провести концовку этого сезона. Что же касается 2025-го, то мы знаем, что должны добиться улучшений во многих областях, так что постараемся поработать по всем этим направлениям, а там посмотрим, как всё будет складываться в следующем году, и на каких позициях мы окажемся».

Источник