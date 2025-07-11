“Большой клуб жестоко громит”. Шахтер – Ильвес. Обзор послематчевой финской прессы

Откровенно говоря, несмотря на огромную разницу в трансферной стоимости и котировках букмекеров, мало кто ожидал столь убедительной победы от подопечных Арда Турана. Да и игры в целом. Особенно в дебютном официальном матче под руководством турецкого наставника. Следует отдать должное – это было смело и действительно интересно. Игра "горняков" в противостоянии с "рысями" смотрелась однозначно.

В то же время, финны на протяжении всего игрового времени были вынуждены отбиваться и сидеть в низком блоке. Лишь изредка номинальные гости выбегали в атаку, чтобы поискать своего счастья. Однако, критически сказывался классовый и идейный диссонанс между командами.

"Шахтер" буквально переехал "Ильвес" Йонаса Рантанена, забив сразу 6 мячей. Последний раз подобное дончанам удавалось еще в прошлой жизни – аж в далеком 2014 году против белорусского БАТЭ, когда команду возглавлял еще хитрый "лис" Мирча Луческу. Тогда было свое поколение латиноамериканцев. И похоже, что на подходе новый звездный выпуск трансферного конвейера донецкого клуба. Ведь все шесть голов в ворота финнов забили именно представители Бразилии. А 19-летний Алиссон вообще оформил 2+3 по системе "гол+пас".

"Ильвес сильно побили – герой соперника вдвое ценнее всей команды из Тампере", – именно с таким незамысловатым заголовком вышел финский портал Sportti.com. Смирение финнов с таким результатом вполне можно понять…

Именно на разнице в подборе исполнителей и их цене делает ключевую ставку этот источник: "Разница между двумя командами иллюстрирует тот факт, что рыночная стоимость Алиссона (8,6 млн.), который забил два гола и отдал три голевые передачи, почти вдвое превышает рыночную стоимость всей команды "Ильвес". По данным Transfermarkt, рыночная стоимость команды "Илвис" составляет около 4,35 млн евро". Это уже не говоря о сравнительной характеристике с этой точки зрения всего состава бронзового призера Украины по итогам прошлой кампании УПЛ.

К тому же Sportti со всей критичностью подходит к конечному результату и подытоживает, что по факту, еврокубковая битва ребят Рантанена подошла к концу – по сути так и не начавшись: "Донецкая команда, которая играла на нейтральном поле из-за войны, устроила "Ильвесу" настоящее избиение и по сути решила судьбу противостояния, одержав сокрушительную победу со счетом 6:0".

Новостной портал Yle (Yle Urheilu / Yle.fi) вышел с более скромным заголовком, однако в то же время акцентировал внимание на вкладе в победный результат "горняков" именно бразильских легионеров. Источник лаконично отмечает, что "Шахтер" (Донецк) был сложным соперником для финской команды". Хотя и утверждает, что донецкий коллектив "фактически обеспечил себе место в следующем раунде квалификации Лиги Европы".

К тому же, ресурс объясняет такое сокрушительное поражение их любимцев гигантским опытом выступлений "оранжево-черных" на европейской арене. "Постоянные гости группового этапа Лиги чемпионов" , – подчеркивают авторы Yle имиджевый статус обладателя Кубка УЕФА 2009 года.

Финские журналисты Yle, как и их вышеупомянутые коллеги, не забыли упомянуть о том, что этот поединок состоялся в столице Словении (Любляне) из-за военных действий на территории Украины. Завершает национальный вещатель свой краткий отчет по матчу констатацией тотального доминирования подопечных Арда Турана в статистическом контексте: "Украинская команда владела мячом 61% и реализовала 12–3 удара по воротам".

И наконец, именно к специализированной футбольной платформе на просторах финского Интернета – SuomiFutis.com, которая базируется на последних трансферах, интервью игроков, новостях клубного и международного футбола. И вот как раз этот представитель зарубежных СМИ уже по-футбольному выражает уважение, называя "Шахтер" Великим (!) клубом.

В отличие от двух предыдущих ресурсов, данный сайт уже не упоминает о войне в Украине в контексте нейтрального поля для проведения этой встречи. Хотя и "тейки" о регулярном участии "горняков" в главном еврокубке и "жестоком поражении" остаются неизменными.

В конце отчета SuomiFutis.com как бы преждевременно намекает на дальнейшую судьбу финнов в борьбе за путевку под Солнцем:

"Если "Рыси" проиграют эту пару, европейские игры для команды продолжится в квалификации Лиги Конференций".

В то же время, несмотря на пессимистическую и сурово холодную реакцию финских СМИ, болельщики ФК "Ильвес" верят в исторический камбэк. И это даже несмотря на безидейную игру их футболистов, катастрофический разрыв в счете и общем классе. Вот она настоящая преданность любимому клубу!

"Исторический камбэк приближается в Тампере. Следите за новостями", или же "Легкие 7:0 в ответном матче, не волнуйтесь!". Примерно такими комментариями переполнен официальный аккаунт финского клуба в социальной сети Instagram.

Ну что ж, мяч круглый, как говорится, хех. Все рассудит футбольный Бог! Увидимся через неделю.

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