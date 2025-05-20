Страсбург (WTA 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира WTA 500 в Страсбурге



Страсбург, Франция • 18-24 мая • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Теннисный турнир в Страсбурге был основан в 1987 году. В этом сезоне пройдет 39-й розыгрыш соревнований и второй год они относятся к категории WTA 500. С 2011 матчи турнира проходят на открытых грунтовых кортах Strasbourg’s Tennis Club.

• Игры основной сетки стартуют в воскресенье 18 мая. Финальные поединки в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу 24 мая.

• Официальный мяч турнира – Wilson Roland Garros Clay Court.

• Две теннисистки выигрывали этот турнир по 3 раза – итальянка Сильвия Фарина Элия (2001-2003) и испанка Аннабель Медина Гарригес (2005, 2007, 2008).

• Трижды титул в одиночном разряде в Страсбурге выигрывали украинские теннисистки: Даяна Ястремская (2019) и Элина Свитолина (2020, 2023). В парном разряде чемпионкой становилась Татьяна Перебийнис (2008/вместе с Ян Цзы из Китая). Дважды в финале парного турнира играла Надежда Киченок (2015, 2018).

• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Страсбурге сыграют: Барбора Крейчикова (2021) и Ализе Корне (2013).

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Диан Парри (Франция)

Джессика Пегула (США)

Эмма Радукану (Великобритания)

Елена Рыбакина (Казахстан)

ТОП-8 сеяных и их соперницы в первом круге:

1. Джессика Пегула (США) – BYE

2. Эмма Наварро (США) – BYE

3. Паула Бадоса (Испания) – BYE

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – BYE

5. Элина СВИТОЛИНА (Украина)

6. Дарья Касаткина (Австралия) – Эмма Радукану (Великобритания)

7. Барбора Крейчикова (Чехия) – Магда Линетт (Польша)

8. Людмила Самсонова (-) – Линда Носкова (Чехия)

9. Беатрис Аддад Майя (Бразилия) – Клара Таусон (Дания)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / €9,828

R2: 60 очков / €13,760

QF: 108 очков / €27,040

SF: 195 очков / €51,305

FR: 325 очков / €87,825

W: 500 очков / €142,610



Парный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Миртиль Жорж/Татьяна Мария (Франция/Германия)

ТОП-4 сеяных и их соперницы во втором круге:

1. Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия, 1) – Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай)

2. Дезире Кравчик/Эллен Перес (США/Австралия) – Шюко Аояма/Чжань Хаоцин (Япония/Китайский Тайбэй)

3. Людмила КИЧЕНОК/Надежда КИЧЕНОК (Украина) – Мари Боузкова/Александра Панова (Чехия/-)

4. Цзян Синьюй/У Фансянь (Китай/Китайский Тайбэй) – Маккартни Кессер/Рената Сарасуа (США/Мексика)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / €5,220

QF: 108 очков / €8,550

SF: 195 очков / €16,660

FR: 325 очков / €28,700

W: 500 очков / €47,220





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