Страсбург (WTA 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира WTA 500 в Страсбурге
Страсбург, Франция • 18-24 мая • грунт • $1,064,510
Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Теннисный турнир в Страсбурге был основан в 1987 году. В этом сезоне пройдет 39-й розыгрыш соревнований и второй год они относятся к категории WTA 500. С 2011 матчи турнира проходят на открытых грунтовых кортах Strasbourg’s Tennis Club.
• Игры основной сетки стартуют в воскресенье 18 мая. Финальные поединки в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу 24 мая.
• Официальный мяч турнира – Wilson Roland Garros Clay Court.
• Две теннисистки выигрывали этот турнир по 3 раза – итальянка Сильвия Фарина Элия (2001-2003) и испанка Аннабель Медина Гарригес (2005, 2007, 2008).
• Трижды титул в одиночном разряде в Страсбурге выигрывали украинские теннисистки: Даяна Ястремская (2019) и Элина Свитолина (2020, 2023). В парном разряде чемпионкой становилась Татьяна Перебийнис (2008/вместе с Ян Цзы из Китая). Дважды в финале парного турнира играла Надежда Киченок (2015, 2018).
• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Страсбурге сыграют: Барбора Крейчикова (2021) и Ализе Корне (2013).
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Диан Парри (Франция)
Джессика Пегула (США)
Эмма Радукану (Великобритания)
Елена Рыбакина (Казахстан)
ТОП-8 сеяных и их соперницы в первом круге:
1. Джессика Пегула (США) – BYE
2. Эмма Наварро (США) – BYE
3. Паула Бадоса (Испания) – BYE
4. Елена Рыбакина (Казахстан) – BYE
5. Элина СВИТОЛИНА (Украина)
6. Дарья Касаткина (Австралия) – Эмма Радукану (Великобритания)
7. Барбора Крейчикова (Чехия) – Магда Линетт (Польша)
8. Людмила Самсонова (-) – Линда Носкова (Чехия)
9. Беатрис Аддад Майя (Бразилия) – Клара Таусон (Дания)
Очки и призовые:
R1: 1 очко / €9,828
R2: 60 очков / €13,760
QF: 108 очков / €27,040
SF: 195 очков / €51,305
FR: 325 очков / €87,825
W: 500 очков / €142,610
Парный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Миртиль Жорж/Татьяна Мария (Франция/Германия)
ТОП-4 сеяных и их соперницы во втором круге:
1. Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия, 1) – Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай)
2. Дезире Кравчик/Эллен Перес (США/Австралия) – Шюко Аояма/Чжань Хаоцин (Япония/Китайский Тайбэй)
3. Людмила КИЧЕНОК/Надежда КИЧЕНОК (Украина) – Мари Боузкова/Александра Панова (Чехия/-)
4. Цзян Синьюй/У Фансянь (Китай/Китайский Тайбэй) – Маккартни Кессер/Рената Сарасуа (США/Мексика)
Очки и призовые:
R1: 1 очко / €5,220
QF: 108 очков / €8,550
SF: 195 очков / €16,660
FR: 325 очков / €28,700
W: 500 очков / €47,220