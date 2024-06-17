Гвоздик не справился и проиграл Бенавидесу. Но не все потеряно

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес и Александр Гвоздик

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе состоялось противостояние между мексикано-американской суперзвездой Давидом Бенавидесом (29-0, 24 КО) и украинским бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (20-2, 16 КО). На кону этого поединка стоял «временный» пояс чемпиона WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Победителем стал более младший и мощный боксер. Бенавидес показал, что он в полном порядке и в этой весовой категории. Но просто ему здесь не будет точно.

Бенавидес съел Гвоздика. У Александра не было шансов

До поединка казалось, что бой Гвоздика и Бенавидеса может сложиться очень конкурентно. Дело в том, что мы никогда не видели Давида в полутяжелом весе. С одной стороны, для человека, который между поединками может весить и более девяноста килограммов, большая весовая категория должна быть только на пользу. С другой стороны, здесь есть свои минусы.

К примеру, можно стать более медленным. Или быстрее терять силы. Но главное, что оппоненты будут больше и тяжелее. В случае с Гвоздиком еще и с действительно сильным ударом.

Спорить с тем, что Гвоздик может нокаутировать жестко, вряд ли стоит. Адонис Стивенсон, около восьмидесяти процентов соперников и Александр Усик после спаррингов – все отмечали, что харьковчанин бьет очень мощно. Поэтому все ожидали, наконец, увидеть, как Бенавидес будет выдерживать удары более сильных соперников, у которых нет дефицита в габаритах.

Но и на этот раз не получилось. Так уж выстроил Давид план на бой, что сразу вышел ломать соперника, и сразу это начало выходить. Попадания Бенавидеса оказались и слишком быстрыми, и слишком точными.

Нельзя сказать, что Гвоздик посыпался, сломался под этими ударами и растерялся. Вообще, украинец выглядел хорошо. Вспоминая бой против Бетербиева, когда со временем Александр откровенно не хотел находиться под ударами оппонента, он подготовился на максимум. Был не только готов физически, но и морально понимал, что удары будут прилетать, будет больно и неприятно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Гвоздик стерпел, но дать достаточный ответ не удалось. Александр почти не бил сильно. В большинстве своем работал джебом, пытался выцелить оппонента, но не удавалось. Все-таки 37 лет – это много.

Кроме того, вы можете сказать, что они с Усиком сверстники, но тот Александр разбивает топов, в отличие от этого. Возможно, основная разница состоит в количестве больших боев. Усик, хоть и имел перерывы, но это были перерывы между выступлениями, а не между частями карьеры.

Гвоздик по возвращении не побеждал никого. Ладно, Ричард Болотникс. Его украинец уничтожил быстро и жестко. Но это совсем не тот же уровень, что и Бенавидес.

В итоге, возрастной боксер после перерыва, только набирающий форму, встретился с молодым боксером, который выступает на чемпионском уровне все это время. Вот и вся разница.

После середины поединка Бенавидес все же стал немного медленнее. Именно в реакции. Больше пропускал, Гвоздик даже приложился с акцентом. Однако это были только эпизоды. Во всем остальном Давид выглядел и был лучше.

Может быть, это даже хороший результат. Боксер на десять лет младший, который является одной из главных звезд бокса, не смог противопоставить украинцу такого, что действительно разрушило бы его.

Итоговый счет боковых судей: 117-110, 116-112 и 119-109. Только одни разгромные цифры. Очень неплохо для поединка, в котором большинство зарубежных экспертов прогнозировали тотальное доминирование и разбивание украинца и его досрочное поражение до 9 раунда.

Что теперь?

Гвоздик может делать то, что хочет. Кроме титульного поединка. Для этого нужно, чтобы сошлись слишком много факторов. Сейчас пояса у Бетербиева и Бивола. Им хотят сделать объединительный бой. Вообще, он уже должен был состояться, но фанат Рамзана Кадырова травмировался, поэтому противостояние перенесли.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

То, что Гвоздик не получит поединка против победителя, очевидно. Просто, потому что он проиграл этот бой, а есть другие боксеры, которые принесут больше денег. Например, британец Джошуа Буатси, который уже давно должен сражаться за титулы. И, возможно, именно он будет претендовать на победителя.

Также есть вариант и с Давидом Бенавидесом, но, похоже, этот вариант все же откладывается. Дело в том, что после победы американец заявил, что он хочет вернуться назад – во второй средний вес, где также имеет титул временного чемпиона. Там он хочет попытаться сразиться за полноценный титул. В идеале – против Сауля Альвареса.

Его право. Хотя шансов на титул больше было в полутяжелом весе – этим заинтересован Турки Аль аш-Шейх. Он же заинтересован и мегафайтом против Канело, но Альварес хочет страшных денег и Турки, возможно, считает, что это слишком дорого.

А вот Гвоздик может еще боксировать. Он в хорошей форме, а британцы с радостью примут его у себя. Дэн Азиз, Энтони Ярд, Каллум Смит и тот же Буатси – все это интересные поединки для Александра.

sport.ua