УСИК – о Фьюри: «Бум! Я тогда понял, что надо быть внимательнее»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик вспомнил бой против Тайсона Фьюри и рассказал, что британец так и не смог его потрясти в первом бою.

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«Да, Тайсон нанес мне хорошие удары по корпусу. Я это ждал. Бум! Однажды он мне так пробил, что я понял, что надо быть внимательнее, больше двигаться. Он меня потряс тогда? Нет, он меня вообще не потряс за весь бой», – сказал Усик.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua