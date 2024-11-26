ЛЧ. Слован – Милан 2:3. Гол+пас от Абрахама повышают шансы россонери на попадание в стадию плей-офф

Словаки еще заканчивали игру в меньшинстве

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"Небесно-голубые" должны были сегодня добывать очки, поскольку они провально провели первую часть группового этапа Лиги чемпионов. Но "Милан" со стартового свистка завладел территориальным преимуществом над хозяевами поля, а Тео Эрнандес, в частности, со штрафного пробил мимо ворот соперника. Позже "Слован" имел прекрасную возможность открыть счет во встрече, однако когда Давид Стрелец обыграл Меньяна, Страхиня Павлович в подкате спас гостей от пропущенного мяча. И здесь сработало правило "не забиваешь ты – забивают тебе": Пулишич воспользовался провалом в центре защиты хозяев и попал в дальний нижний угол ворот Доминика Такача. Через несколько минут "Слован" отыгрался: "россонери" провалили подбор во время углового на чужой штрафной площадке и Барсегян фактически выбежал один на один с Меньяном, где уверенно переиграл французского голкипера. После этого обе команды пытались создать опасные возможности у ворот друг друга, однако игрокам не хватало удачного последнего паса и в таком ключе они доиграли до перерыва.

Во втором тайме "Милану" уже было труднее проходить защитные редуты хозяев, где все чаще словаки перехватывали и блокировали передачи игроков "россонери" возле собственной штрафной площадки. И собственно здесь гости снова повели в счете. Фофана быстро разыграл штрафной и отдал передачу в сторону Леао, которую технично пропустил Тэмми Абрахам и португалец уверенно переиграл Такача. Через пару минут произошел "привоз имени Давида Стрелеца": нападающий "Слована" под прессингом соперника неудачно отпасовал в сторону голкипера, а Тэмми Абрахам этой ошибкой удачно воспользовался. В конце поединка "небесно-голубые" сократили свое отставание благодаря голу от Марцелли, который за пределами штрафной площадки попал в "девятку" ворот Меньяна. Казалось, что сейчас словаки на эмоциях смогут создать камбэк, однако они заканчивали этот матч в меньшинстве: за споры с арбитром в течение минуты две желтые получил Марко Толич. Вдесятером хозяевам не хватило ни сил, ни времени, чтобы отыграться и получить первые очки в еврокубке.

Учитывая дальнейший календарь у "Слована" (выездные матчи с "Атлетико" и "Баварией" и домашняя игра со "Штутгартом"), можно констатировать, что "небесно-голубым" будет трудно добыть хотя бы ничью в этих играх, поэтому на них уже не будет давить турнирная ситуация в группе. Что касается "Милана", то с 9 очками в активе команда Паулу Фонсеки значительно повышает свои шансы на попадание в стадию плей-офф, тем более, что соперники их ждут не слишком грозные ("Црвена Звезда", "Жирона" и загребское "Динамо").

Лига чемпионов. 5-й тур

Братислава, Национальный стадион

Слован – Милан 2:3

Голы: Барсегян 24, Марцелли 88 – Пулишич 21, Леао 68, Абрахам 71

Предупреждения: Толич – Чуквуэзе, Калабрия, Томори

Удаление: Толич, 90

Слован: Такач – Байрич, Кашия, Вут (Марцеллі, 76) – Блэкмен, Куцка (Толич, 76), Саввиди (Мак, 90), Медведев – Барсегян, Стрелец, Метсоко (Игнатенко, 66)

Милан: Меньян – Калабрия (Роял, 75), Павлович, Томори, Т. Эрнандес – Фофана (Муса, 76), Рейндерс – Чуквуэзе, Пулишич (Лофтус-Чик, 75), Окафор (Леао, 46) – Абрахам (Камарда, 84)

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