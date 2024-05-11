Стартовал Исторический Гран При Монако

Сегодня в Монако на классической городской трассе в 14-й раз стартовала программа Исторического Гран При, и это прекрасная возможность увидеть в деле гоночные машины разных эпох начиная с довоенного времени.

Это интересное событие проходит раз в два года, его организует Автоклуб Монако (ACM), и с каждым годом оно собирает всё больше и больше зрителей. Уже сегодня утром начались тренировки, и их участники распределены по разным классам – в зависимости от возраста машины. Каждая тренировка длится 30 минут. На трассу уже выезжали машины Формулы 1 с передним расположением двигателя, выпущенные до 1961 года, затем их сменит техника предвоенной поры – напомним, что Гран При Монако проводился с 1929-го, и в этом году отмечается его 95-летие.

Всего в пятницу пройдёт восемь сессий свободных заездов, соответственно, в субботу состоится восемь 25 минутных квалификаций, а в воскресенье пройдёт столько же гонок.

Для самых старых машин дистанция ограничена 10 кругами, и длится такая гонка не более 30 минут. Техника не столь древняя, выпущенная с 1966-го по 1972 гг., должна выдержать 12 кругов или 35-минутную гонку. Машины того периода, когда свои первые титулы выигрывал Ники Лауда, а затем чемпионом мира стал Джеймс Хант, будут реветь старыми моторами уже несколько дольше – 45 минут, и за это время можно проехать 18 кругов.

Столько же длятся гонки машин более современных, созданных в период с 1977-го по 1980, а также с 1981-го по 1985 гг.

Вечером в воскресенье Исторический Гран При Монако завершится церемонией награждения победителей и призёров, а также торжественным ужином.

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