Промоутер Джошуа: «Он вернется. Очень плохо принял поражение от Дюбуа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн доволен тем, что супертяж Энтони Джошуа не воспринял как должное поражение от Даниэля Дюбуа и намерен вскоре вернуться в ринг.

«Джошуа точно вернется в ринг. Не зависит от того, кто будет соперником, но он вернется. Энтони очень плохо принял поражение от Дюбуа. И это хорошо. Никогда нельзя делать поражения нормой».

«Чувствую, что его настроение вернулось, он готов начать тренировочный лагерь», – сказал Хирн.

Пока нет информации, кто может стать соперником Джошуа после того, как Тайсон Фьюри завершил карьеру.

Промоутер Фьюри рассказал, может ли Тайсон вернуться для боя с Джошуа

sport.ua