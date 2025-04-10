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Футбол

Барселона хочет продлить контракт со своим главным тренером

Барселона хочет продлить контракт со своим главным тренером

    • Руководство "Барселоны" впечатлено работой главного тренера Ханси Флика и стремится продлить с ним сотрудничество.

    Флик подписал с "Барселоной" двухлетний контракт, но, по информации источника, клуб намерен предложить специалисту новое соглашение до 2027 года с возможной опцией продления еще на один год. В контракте также будет прописан пункт о взаимном расторжении.

    Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку уже встретились с агентом Флика для обсуждения деталей будущей сделки.

    www.ua-football.com

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