Примера. Разгромы в Бильбао и Сан-Себастьяне, победа Бетиса

На "Эстадио Сан-Мамес" местный "Атлетик" принимал "Вальядолид". Команды в текущем сезоне выполняют разные задачи: "Атлетик" уверенно чувствует себя в зоне Лиги чемпионов, а "Вальядолид" безнадежно последний.

Сама игра лишь подтвердила такие предматчевые рассклады. Уже в первом тайме баски отгрузили в ворота соперника 4 гола. На старте второго тайма гости отыграли один гол, но ситуацию для них усугубила красная карточка Юрича. В итоге "Атлетик" забил в ворота соперника 7 голов.

Таким образом "Атлетик" с 48 очками остался на 4-й позиции в турнирной таблице Примеры, а "Вальядолид" с 15 зачетными баллами безнадежно последний.

Примера. 25-й тур

Атлетик – Вальядолид 7:1

Голы: Хаурегисар, 10, Н. Уильямс, 35, 66, Саннади, 43, Сансет, 45+2, Гурусета, 69, И. Уильямс, 87 – Силла, 47.

Атлетик: Симон – де Маркос (Лекуэ, 75), Вивиан, Паредес, Берчиче – Хаурегисар (Руис де Галаррета, 64), Весга – И. Уильямс, Сансет (Беренгер, 68), Н. Уильямс (Каналес, 68) – Саннади (Гурусета, 64).

Вальядолид: Гейн – Перес, Айду (Кемерт, 65), Торрес, Кандела (Мачис, 46) – Юрич, Санчес – Силла, Мартин (Гриллич, 61), Чуки (Моро, 46) – Маркос Андре (Никичер, 68)

Предупреждения: Вивиан, 79, Руис де Галаррета, 84 – Мартин, 44, Юрич, 46.

Удаление: Юрич, 56.

Во втором матче встречались команды, которых разделяли 2 очка в турнирной таблице.

В первом тайме счет открыли гости: отличился Иско после передаче Антони. Во втором тайме капитан гостей забил второй раз с пенальти. Хозяева усилиями Майораля отквитали один гол.

Уже в добавленное арбитром время прямую красную за грубый фол получил Антони, а Дуарте получил вторую желтую карточку и тоже покинул поле.

"Бетис" теперь имеет 35 очков и поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице, а "Хетафе" с 30-ю очками занимает 11-ю строчку.

Примера. 25-й тур

Хетафе – Бетис 1:2

Голы: Майораль, 82 – Иско, 18, 77 (пен.)

Хетафе: Сория – Иглесиас, Дуарте, Альдерете (Ньом, 84), Рико – Терратс (Перес, 65), Джене, Арамбарри, Бернат (да Кошта, 81) – Хуанми (А. Родригес, 65), Майораль.

Бетис: Адриан – Сабали (Руибаль, 80), Бартра, Льоренте, Р. Родригес (Авила, 70) – Альтимира, Иско (Натан, 90+1), Кардосо – Антони, Кучо (В. Роке, 80), Х. Родригес (Авила, 70).

Предупреждение: А. Родригес, 79, Дуарте, 90.

Удаление: Дуарте, 90+6 — Антони, 90+4.

В заключительном воскресном матче Примеры "Реал Сосьедад" принимал "Леганес". Хозяева довольно быстро повели в счете и полностью контролировали ход игры в первом тайме.

Во втором тайме баски отличились еще дважды, доведя матч до закономерной победы. Благодаря победе "Реал Сосьедад" с 34-ю очками поднялся на 8-ю позицию. "Леганес" находится на 16-й позиции с 24-ю очками.

Примера. 25-й тур

Реал Сосьедад – Леганес 3:0

Голы: захарян, 12, Кубо, 48, Оласагасти, 80.

Реал Сосьедад: Ремиро – Арамбуру, Элустондо (Беития, 83), Агерд (Мартин, 32), Лопес – Гомес, Субименди, захарян (Оласагасти, 46), Марин, Кубо (Барренечеа, 66) – Оскарссон (Оярсабаль, 66).

Леганес: Дмитриевич – Альтимира (Каррера, 73), Розье, Гонсалес, Настасич, Крус (Родригес, 53) – Нею, Тапия, Сиссе (Лопес, 73) – Раба (Дюк, 88), Гарсия (де ла Фуэнте, 53).

Предупреждения: Агерд, 58, Кубо, 62, Оласогости, 74 – Розье, 41, Тапия, 61, Родригес, 63.

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