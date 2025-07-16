Шокирующий рекорд: небывалое количество игроков топ-10 посева покинули Уимблдон после первого круга

На травяном турнире Grand Slam в Великобритании завершились все матчи первого круга в мужском и женском одиночном разряде



По итогам первых двух дней соревнований турнир покинули сразу восемь теннисистов из топ-10 посева (по четыре у мужчин и женщин), что стало рекордным показателем на “мэйджорах” в Открытой эре.

Игроки топ-10 посева, проигравшие в первом круге Уимблдона-2025:

Александр Зверев (Германия, №3) – проиграл Артуру Риндеркнеху (Франция, №72) 6:7(3), 7:6(8), 3:6, 7:6(5), 4:6

Лоренцо Музетти (Италия, №7) – проиграл Николозу Басилашвили (Грузия, №126) 2:6, 6:4, 5:7, 1:6

Хольгер Руне (Дания, №8) – проиграл Николасу Ярри (Чили, №143) 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6

Даниил Медведев (-, №9) – проиграл Бенжамену Бонзи (Франция, №64) 6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6

Коко Гауфф (США, №2) – проиграла Даяне Ястремской (Украина, №42) 6:7(3), 1:6

Джессика Пегула (США, №3) – проиграла Элизабетте Коччаретто (Италия, №116) 2:6, 3:6

Чжэн Циньвэнь (Китай, №5) – проиграла Катержине Синяковой (Чехия, №81) 5:7, 6:4, 1:6

Паула Бадоса (Испания, №9) – проиграла Кэти Бултер (Великобритания, №43) 2:6, 6:3, 4:6

В общей сложности, первый круг не смогли преодолеть 23 из 64 сеяных теннисистов: 13 у мужчин и 10 у женщин.



btu.org.ua