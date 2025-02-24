Мерида (WTA 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире WTA 500 в Мексике
Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510
Действующая чемпионка: Зейнеп Сонмез (Турция)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Mérida Open Akron – ежегодний профессиональный теннисный турнир, проводимый в Мериде (Мексика) на хардовых кортах. Изначально турнир должен был состояться с 27 октября по 2 ноября 2025 года как турнир WTA 250, но его повысили до статуса WTA 500 и перенесли на новую дату, чтобы заполнить вакансию, образовавшуюся в связи с отменой турнира в Сан-Диего.
• Официальный мяч турнира – Wilson US Open
• Соревнование состоится с 24 февраля по 2 марта 2025 года. В основной сетке турнира сыграют 28 одиночниц и 16 женских пар.
• Разница во времени с Украиной: -8 часов.
• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Дохе выступит: Зейнеп Сонмез (2024)
• Украину на турнире представят: Марта Костюк, Ангелина Калинина (одиночный разряд). Юлия Стародубцева, Марина и Надежда Колб (парный разряд).
Одиночный разряд
Wild card от организаторов получили:
Слоан Стивенс (США)
Зейнеп Сонмез (Турция)
Рената Ямрихова (Словакия)
ТОП-8 сеяных и их первые соперницы (топ-4 начинают турнир со второго круга)
1. Эмма Наварро (США) – Слоан Стивенс (США)/Петра Мартич (Хорватия, Q)
2. Паула Бадоса (Испания) – Жаклин Кристиан (Румыния)/Камила Осорио Серрано (Колумбия)
3. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Ребекка Шрамкова (Словакия)/Лулу Сун (Новая Зеландия)
4. Анна Калинская (-) – Юлия Грабер (Австрия)/Майя Джойнт (Австралия, Q)
5. Донна Векич (Хорватия) – Эмилиана Аранго (Колумбия, Q)
6. Марта Костюк (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия, Q)
7. Магдалена Френх (Польша) – Элина Аванесян (Армения)
8. Мария Саккари (Греция) – Зейнеп Сонмез (Турция)
Очки и призовые:
R1: 1 очко / $11,300
R2: 60 очков / $15,7000
QF: 108 очков / $28,695
SF: 195 очков / $59,000
FR: 325 очков / $101,000
W: 500 очков / $164,000
Парный разряд
Wild card от организаторов получили:
Димитра Павлу/Мария Саккари (Греция)
ТОП-4 сеяных и их соперники:
1. Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/-) – Эмили Эпплтон/Куинн Глисон (Великобритания/США)
2. Александра Панова/Эллен Перес (-/Австралия) – Элина Аванесян/Слоан Стивенс (Армения/США)
3. Тимеа Бабош/Николь Меличар (Венгрия/США) – Димитра Павлу/Мария Саккари (Греция)
4. Ульрикке Эйкери/Макото Ниномия (Норвегия/Япония) – Жаклин Кристиан/Анджелика Морателли (Румыния/Италия)
Очки и призовые:
R1: 1 очко / $6,000
QF: 108 очков / $9,840
SF: 195 очков / $19,160
FR: 325 очков / $33,000
W: 500 очков / $54,300