Мерида (WTA 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире WTA 500 в Мексике



Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Зейнеп Сонмез (Турция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Mérida Open Akron – ежегодний профессиональный теннисный турнир, проводимый в Мериде (Мексика) на хардовых кортах. Изначально турнир должен был состояться с 27 октября по 2 ноября 2025 года как турнир WTA 250, но его повысили до статуса WTA 500 и перенесли на новую дату, чтобы заполнить вакансию, образовавшуюся в связи с отменой турнира в Сан-Диего.

• Официальный мяч турнира – Wilson US Open

• Соревнование состоится с 24 февраля по 2 марта 2025 года. В основной сетке турнира сыграют 28 одиночниц и 16 женских пар.

• Разница во времени с Украиной: -8 часов.

• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Дохе выступит: Зейнеп Сонмез (2024)

• Украину на турнире представят: Марта Костюк, Ангелина Калинина (одиночный разряд). Юлия Стародубцева, Марина и Надежда Колб (парный разряд).

Одиночный разряд

Wild card от организаторов получили:

Слоан Стивенс (США)

Зейнеп Сонмез (Турция)

Рената Ямрихова (Словакия)

ТОП-8 сеяных и их первые соперницы (топ-4 начинают турнир со второго круга)

1. Эмма Наварро (США) – Слоан Стивенс (США)/Петра Мартич (Хорватия, Q)

2. Паула Бадоса (Испания) – Жаклин Кристиан (Румыния)/Камила Осорио Серрано (Колумбия)

3. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Ребекка Шрамкова (Словакия)/Лулу Сун (Новая Зеландия)

4. Анна Калинская (-) – Юлия Грабер (Австрия)/Майя Джойнт (Австралия, Q)

5. Донна Векич (Хорватия) – Эмилиана Аранго (Колумбия, Q)

6. Марта Костюк (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия, Q)

7. Магдалена Френх (Польша) – Элина Аванесян (Армения)

8. Мария Саккари (Греция) – Зейнеп Сонмез (Турция)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / $11,300

R2: 60 очков / $15,7000

QF: 108 очков / $28,695

SF: 195 очков / $59,000

FR: 325 очков / $101,000

W: 500 очков / $164,000



Парный разряд

Wild card от организаторов получили:

Димитра Павлу/Мария Саккари (Греция)

ТОП-4 сеяных и их соперники:

1. Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/-) – Эмили Эпплтон/Куинн Глисон (Великобритания/США)

2. Александра Панова/Эллен Перес (-/Австралия) – Элина Аванесян/Слоан Стивенс (Армения/США)

3. Тимеа Бабош/Николь Меличар (Венгрия/США) – Димитра Павлу/Мария Саккари (Греция)

4. Ульрикке Эйкери/Макото Ниномия (Норвегия/Япония) – Жаклин Кристиан/Анджелика Морателли (Румыния/Италия)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / $6,000

QF: 108 очков / $9,840

SF: 195 очков / $19,160

FR: 325 очков / $33,000

W: 500 очков / $54,300





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