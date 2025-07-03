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Футбол

Играли вместе. Экс-нападающий Ливерпуля выразил соболезнования близким погибшего нападающего клуба

Играли вместе. Экс-нападающий Ливерпуля выразил соболезнования близким погибшего нападающего клуба

    • Экс-нападающий "Ливерпуля" выразил соболезнования близким погибшего нападающего клуба.

    Роберто Фирмино высказал поддержку семьям Диогу Жоты и его брата Андре. Бразильский футболист сказал, что для него было честью знать Жоту и играть с ним.

    "Когда слова не помогают мне, остаются только непередаваемые страдания. И по этой причине я стою на коленях и молюсь, чтобы Святой Дух утешил сердца Руте, Диниша, Дуарте, Мафалды, Сеу Жоакима, Сеньоры Исабель и всех их родных и друзей.

    Для меня было честью и привилегией знать тебя и прожить с тобой такие особенные моменты. Покойся с миром, мой брат Жота и Андре", – написал Фирмино.

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    • Фирмино отыграл с Жотой 52 матча "Ливерпуля" и забил 2 гола.

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