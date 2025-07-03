Играли вместе. Экс-нападающий Ливерпуля выразил соболезнования близким погибшего нападающего клуба

Экс-нападающий "Ливерпуля" выразил соболезнования близким погибшего нападающего клуба.

Роберто Фирмино высказал поддержку семьям Диогу Жоты и его брата Андре. Бразильский футболист сказал, что для него было честью знать Жоту и играть с ним.

"Когда слова не помогают мне, остаются только непередаваемые страдания. И по этой причине я стою на коленях и молюсь, чтобы Святой Дух утешил сердца Руте, Диниша, Дуарте, Мафалды, Сеу Жоакима, Сеньоры Исабель и всех их родных и друзей.

Для меня было честью и привилегией знать тебя и прожить с тобой такие особенные моменты. Покойся с миром, мой брат Жота и Андре", – написал Фирмино.