Играли вместе. Экс-нападающий Ливерпуля выразил соболезнования близким погибшего нападающего клуба

Экс-нападающий "Ливерпуля" выразил соболезнования близким погибшего нападающего клуба.
Роберто Фирмино высказал поддержку семьям Диогу Жоты и его брата Андре. Бразильский футболист сказал, что для него было честью знать Жоту и играть с ним.
"Когда слова не помогают мне, остаются только непередаваемые страдания. И по этой причине я стою на коленях и молюсь, чтобы Святой Дух утешил сердца Руте, Диниша, Дуарте, Мафалды, Сеу Жоакима, Сеньоры Исабель и всех их родных и друзей.
Для меня было честью и привилегией знать тебя и прожить с тобой такие особенные моменты. Покойся с миром, мой брат Жота и Андре", – написал Фирмино.
Фирмино отыграл с Жотой 52 матча "Ливерпуля" и забил 2 гола.