«Флорида» обыграла «Бостон», Бобровский отразил 24 броска

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

«Флорида» дома обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

Эта встреча стала первой для обеих команд в сезоне-2024/25.

У хозяев сделал дубль Сэм Беннетт, по одному голу забили Джона Гаджович, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Эван Родригес. У гостей отличились Павел Заха, Чарли Макэвой, Давид Пастрняк и Трент Фредерик.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков.

«Флорида» проведет следующий матч 11 октября против «Оттавы». «Бостон» в этот же день встретится с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Бостон» — 6:4 (4:1, 1:1, 1:2)

Голы: Беннетт — 1 (Родригес), 6:27 — 1:0. Луостаринен — 1 (Лунделл, Райнхарт), 7:31 — 2:0. Заха — 1 (мен., Э. Линдхольм, Пик), 15:33 — 2:1. Райнхарт — 1 (мен., Барков), 18:34 — 3:1. Беннетт — 2, 19:34 — 4:1. Гаджович — 1 (Й. Боквист, Балинскис), 29:12 — 5:1. Макэвой — 1 (Бишер, Х. Линдхольм), 32:32 — 5:2. Родригес — 1 (Ткачак, Экблад), 46:26 — 6:2. Фредерик — 1 (Бразо), 56:51 — 6:3. Пастрняк — 1 (бол., Макэвой), 58:15 — 6:4.

Вратари: Бобровский — Корписало (58:15).

Штраф: 15 — 19.

Броски: 35 (17+8+10) — 28 (12+5+11).

Наши: Куликов (19.10/0/+1) — Задоров (18.02/1/-1).

9 октября. Санрайз. Amerant Bank Arena.

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