Прев’ю Першого Раунду ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. Міннесота Тімбервулвз — Фінікс Санс

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Тімбервулвз (3 місце) — Санс (6 місце)

Сезонна серія 3:0 на користь Санс

Здається, серед всіх можливих варіантів, після чудового сезону, Міннесота попала на найгірший для себе сценарій, на найгіршого для себе суперника.

На мою думку, перевага Санс в сезонній серії — аж ніяк не випадкова.

Баскетбол, дуже часто — це протистояння матчапів. Сильних сторін проти слабких.

Якщо б Фінікс попав на умовних Лейкерс, або ж Наггетс, перемога була б саме за цими колективами. Що, я гадаю і станеться у другому раунді. Незалежно від того, хто з пари ЛАЛ-Денвер пройде далі.

Слабкою стороною Фінікс Санс є гра в обороні. Особливо проти якісних габаритів. Конкретно тут потрібно акцентувати увагу саме на слові "якісний".

Оскільки Міннесота, на перший погляд, є габаритною. Руді Гобер, Карл-Ентоні Таунс, Наз Рід. Ще є Джейден МакДеніелс, Кайл Андерсон. Втім, ніхто з них не є гравцем, який знищуватиме тебе під кільцем в атаці. Наприклад, як це можуть робити Нікола Йокіч чи Ентоні Девіс.

Таунс хоч і є формально бігменом, сильною стороною якого є атака. Який цьогоріч доволі якісно як для себе грав через пост. Набираючи 1.07 очок за володіння — найкращий показник в кар'єрі. Але ти ж не будеш використовувати його там, де місце Гоберу? Забираючи у останнього місце на майданчику. Адже Руді не може в спейсинг.

Загальні потуги Міннесоти в атаці виглядають блідо. Яка, звісно, є №1 Ліги в обороні. Проте 17 місце за атакуючим рейтингом?

Окрім статистики, чисто візуально, основною проблемою Міннесоти, як я вже написав, є атака. Якщо перекрити кисень Едвардсу, Тімбервулвз стає дуже і дуже погано.

Що цікаво, в трьох сезонних матчах між цими командами, Санс вдавалось це зробити :

▪️ 15 листопада — 13 очок, 4/16 з поля

▪️ 5 квітня — 17 очок, 6/19 з поля

▪️ 14 квітня — 13 очок, 3/7 з поля

Чи не найсильнішою стороною Санс є атака. Девін Букер, Кевін Дюрент, вони і минулого року, в плей-оф, видавали цілі матчі, цілі серії, від яких просто відвалювалась щелепа. Будьте певні, в цьому плані, вони "можемо повторити" здорової людини!

Цьогоріч, до них ще додався Бредлі Біл. Який хоч і провів дуже бляклий, наповнений травмами сезон, втім, після МВЗ дещо прийшов до тями, набираючи 18.2 очок в середньому за гру з лінійкою влучань 54/52/89%.

І це я ще не згадував про Грейсона Аллена, який минулої регулярки був найкращим шутером, що влучав 46% кидків з-за дуги при майже 6 спробах в середньому за гру.

Прогноз : прохід Санс 4:2

Фактори серії :

📍 Ентоні Едвардс. Якщо Крісу Фінчу та суперзірці Міннесоти вдасться по ходу серії розібратись, як можна успішно атакувати Санс, виступати з ними хоча б приблизно на рівні в атаці, демонструючи звичний для себе рівень оборони, тоді, я гадаю, у Міннесоти будуть шанси.

В іншому випадку, Фінікс, банально, перестріляють ТВ. У них просто більше якісніших, атакуючих опцій, які здатні створювати кидок, що собі, що партнерам.

📍 Бредлі Біл. У Букера та Дюрента появилась рівноцінна їм третя опція в атаці. Між Бредлі Білом та Ентоні Едвардсом, схоже на та, що зародилась певна ворожнеча. В останньому поєдинку регулярки, баскетболісти чуть не побились між собою.

Не знаю, чи гравці знають про такі деталі, але : Бредлі Біл, у матчах проти Ентоні Едвардса, має рахунок перемог та поразок 7:0 по кар'єрі.

pics from : nba.com

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