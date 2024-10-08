Ферстаппен: В этом году у всех проблемы, кроме McLaren

Многие в этом году говорили, что обновление машин связано с риском. Сложно предсказать, как отреагирует машина с граунд-эффектом на изменение аэродинамического обвеса, особенно это касается днища. Одним новинки позволили прибавить, других отбросили назад, третьи избегают крупных обновлений, двигаясь вперёд шаг за шагом.

Макс Ферстаппен с осторожным оптимизмом ждёт финальную часть сезона…

Макс Ферстаппен: «В какой-то момент мы пошли не в том направлении. После этого с каждой следующей гонкой машина вела себя всё хуже, в какой-то момент ей стало сложно управлять, а наши соперники добились реального прогресса, что повлияло на расстановку сил.

Работать с граунд-эффектом оказалось сложнее, чем все ожидали. Даже имеющая преимущество McLaren придерживает новое днище, поскольку гарантий нет. В этом сезоне машины гораздо чувствительнее к обновлениям, чем прежде. Это видно и у других команд, кроме McLaren. У всех были свои проблемы, в том числе и у тех, у кого есть современные аэродинамические трубы. Учесть все факторы невозможно.

Всё становится сложнее, когда нет 100% корреляции между измерениями в аэродинамической трубе и поведением машины на реальной трассе. В итоге найденная на компьютере и воплощённая в новинках дополнительная прижимная сила не обязательно делает машину быстрее на трассе.

Сейчас мы выбираемся из этого кризиса. Машина едет быстрее, ощущения за рулём стали лучше. Мы готовим новинки к Остину и я надеюсь, что худшее в этом сезоне уже позади».

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