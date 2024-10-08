Защитник БК Ровно Соловьев — MVP первой недели Суперлиги FAVBET 2024/25

В символическую пятерку также вошли Михаил Бублик, Денис Клевзуник, Аарон Ридли и Даниил Сыпало

Атакующий защитник БК Ровно Алексей Соловьев признан MVP стартовой игровой недели Суперлиги FAVBET-2024/25.

Игрок ровенчан в первом матче против Прикарпатья-Говерлы (84:65) оформил дабл-дабл — 25 очков и 11 подборов. Во второй встрече с Киев-Баскетом (75:67) Алексей набрал 10 очков.

Символическая сборная первой недели сезона выглядит так:

Михаил Бублик (Кривбасс) — 20.5 очка, 5.0 подбора, 2.0 передачи (РЭ 18.5) Алексей Соловьев (БК Ровно) — 17.5 очка, 6.5 подбора, 2.5 передач (РЭ 21.0) Денис Клевзуник (Киев-Баскет) — 23.0 очка, 10.0 подбора, 1.5 передач (РЭ 25.5) Аарон Ридли (Старый Луцк) — 24.0 очка, 8.5 подбора, 3.5 передач (РЭ 24.5) Даниил Сыпало (Днепр) — 15.0 очка, 9.5 подборов, 2.0 передач (РЭ 20.0)

В Суперлиге FAVBET лидируют Днепр и БК Ровно, имеющие по две победы в активе. Замыкают таблицу Прикарпатье-Говерла и БК Запорожье, потерпевшие по два поражения. Ближайшие матчи в Суперлиге пройдут 19-20 октября.

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