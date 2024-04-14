Интер Майами благодаря голам Месси и Суареса выиграл впервые за 6 матчей

Фото: Интер Майами в Х

Интер Майами одержал волевую победу над Спортингом Канзас-Сити (3:2) в игре регулярного чемпионата МЛС (США) по футболу, прервав шестиматчевую безвыигрышную серию.

На счете Лионеля Месси гол и результативная передача, Луис Суарес забил победный мяч на 71-й минуте, украинец Сергей Кривцов не играл.

Флоридская команда из 15 очками в 9 матчах возглавила Восточную конференцию.

МЦС по футболу США, 14 апреля

Спортинг Канзас- Сити — Интер Майами 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – 6' Томми, 1:1 – 18' Гомес, 1:2 – 51' Месси, 2:2 – 58' Томми, 2:3 – 71' Суарес

Раньше мы сообщали, что Интер Майами с Кривцовым в составе разгромно проиграл в матче против Нью-Йорк Ред Буллс.

Месси пропустит две игры сборной Аргентины

champion.com.ua