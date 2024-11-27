Крак: Придётся пересмотреть подход к работе с новинками

Команда Aston Martin в последний раз заработала очки больше двух месяцев назад, это было ещё в Сингапуре, где Фернандо Алонсо финишировал восьмым. Но вот уже на четырёх этапах подряд её гонщикам не удаётся добраться до призовой десятки.

Майк Крак, руководитель команды, в интервью испанской газете AS, посетовал, что уик-энд в Лас-Вегасе складывался неудачно не только из-за того, что темп машины AMR24 оставлял желать лучшего.

Майк Крак: «Мы думали, что в режиме квалификации машина будет быстрее, и мы сможем продвинуться дальше первой сессии. Но на машине Лэнса Стролла были проблемы с батареей, и он смог проехать только один круг. А Фернандо после первой попытки был девятым, однако во время второй прямо перед ним вылетел с трассы Кевин Магнуссен – из-за этого появились жёлтые флаги, поэтому он не смог улучшить свой результат.

Потенциал машины позволял обоим гонщикам пройти во вторую часть квалификации, хотя надо признать, что по ходу гонки мы выглядели несколько лучше, чем ожидали (на заключительных стадиях Гран При Лас-Вегаса Алонсо ехал 10-м, но финишировал 11-м).

Перед нами стоит понятная задача: нужно повысить скорость машины, и мы обязаны этого добиться. Мы привозили на гонки несколько комплексов технических новинок, но ни один не работал так, как хотелось. Мы не можем отрицать, что занимаемся модернизацией шасси недостаточно эффективно.

Мы не продвигаемся вперёд, а лишь откатываемся назад, поэтому должны всё детально проанализировать. После прошлого сезона мы хотели переломить эту тенденцию, но не смогли этого сделать. Теперь придётся пересмотреть наши подходы к работе над новинками, в том числе, возможно, предстоит более тщательно выбирать, над какими именно компонентами надо работать.

Вопрос в правильной организации всех рабочих процессов. Вероятно, на определённых их стадиях необходимо действовать более слаженно и дисциплинированно вместо излишней спешки. «Лучше меньше, но лучше» – эта истина иногда подтверждается…»

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