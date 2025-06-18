Форвард "Ювентуса"согласился перейти в "Милан".

По информации от журналиста Николо Скиры, нападающий "бьянконери" Душан Влахович дал согласие на переход в "Милан", но главной проблемой остается слишком высокая зарплата 25-летнего серба.

Поскольку Влахович больше не входит в планы "старой синьоры" на будущее, он готов уйти из команды, впрочем форвард хочет остаться в Европе, поэтому он отказался от некоторых предложений от саудовских клубов, которые предлагали значительно большую зарплату, чем у него сейчас в "Ювентусе".

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Душан Влахович забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 41 матче за "Ювентус" во всех турнирах.

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