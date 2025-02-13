БЕРИНЧИК: «Он будет очень напуганным. Слишком много себе позволяет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоится титульный поединок в легком весе.

На ринг выйдут чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.

Все самые яркие моменты боя доступны LIVE в Telegram-канале Бокс на Sport.ua

Между Беринчиком и Дэвисом состоялась первая дуэль взглядов. Американец вел себя нагло и постоянно цеплялся за чемпионский пояс, провоцируя Дениса. Обоих пришлось разнимать. Известно, что сказал американец украинцу во время этой встречи.

«Он слишком неуважителен, много себе позволяет. Очень много болтовни от него. Я отвечу на все вопросы 14 февраля. Я хочу увидеть, как он будет очень напуганным», – сказал Беринчик.

sport.ua