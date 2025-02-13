Доха. Киченок и Кенин не смогли одержать победу в своём стартовом матче

Украинско-американская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 1000 в Катаре



Доха, Катар • 5-15 февраля • хард • $3,654,963

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США, 4) – Беатрис Аддад Мая/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) 4:6, 2:6

Киченок и Кенин потерпели поражение в первом совместном матче. Сегодня по ходу встречи теннисистки не реализовали ни одного из четырёх заработанных брейк-поинтов и проиграли три гейма на своих подачах.

Напомним, что ранее в парном разряде своё участие завершили дуэты Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе и Надежда Киченок/Лейла Фернандес.

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