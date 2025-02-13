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Футбол

Хозяева начали играть после перерыва. Селтик – Бавария 1:2. Обзор матча

Хозяева начали играть после перерыва. Селтик – Бавария 1:2. Обзор матча

    • "Кельты" провели очень слабый первый тайм (0 ударов, 35% владения). Мюнхенская команда не создала много моментов, но на стыке таймов отличилась дважды. Во второй половине встречи клуб из Глазго демонстрировал желание спасти поединок, но футболистам удалось только сократить отставание.

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    • Смотрите обзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов

    Глазго. Селтик Парк, 57 406 зрителей

    Селтик – Бавария 1:2

    Голы: Маэда, 79 – Олисе, 45, Кейн, 49

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