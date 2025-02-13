Арвид Линдблад: Я заметно прибавил благодаря Марко

В конце прошлого года консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко говорил, что у Арвида Линблада есть чемпионский потенциал. В свою очередь 17-летний британский гонщик рассказал, что у него сложились очень продуктивные отношения с Марко.

Арвид Линдблад: «Я довольно много общаюсь с Хельмутом Марко. В прошлом году мы говорили с ним практически каждый уик-энд, и он очень мне помогал. У нас очень честные отношения. Мне не нравятся оправдания, и ему тоже, поэтому мы предельно честно всё обсуждаем – и когда дела идут хорошо, и когда не очень. Мы открыто обсуждаем, что именно пошло не так, и как проблему можно решить.

Такие отношения стали главной причиной того, что я смог заметно прибавить. Мы отлично ладим с Хельмутом, и с ним всегда было приятно работать.

Меня впечатляет, какое количество гонщиков Марко привёл в Формулу 1. Он испытывает страсть и азарт к своему делу, поэтому с ним приятно работать. Ему 81 год, но он продолжает ездить на все гонки – это впечатляет. Я с большим уважением отношусь к Хельмуту».

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