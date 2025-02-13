«Мы можем поговорить после этого». Непобежденный боксер – об Усике

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабайел

Непобежденный немецкий боксер Агит Кабайел высказался об Александре Усике – чемпионе мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC.

«Я виделся с Усиком. Это было после поединка Джошуа и Поветкина в 2018 году. Я с ним встретился, сфотографировался, очень его уважаю. Александр – абсолютный чемпион хевивейта, а тогда еще был абсолютом в крузерах. Хочу ли я быть абсолютом? Посмотрим, сначала надо победить Чжилея, а потом мы можем поговорить об этом», – сказал Кабайел.

22 февраля Кабайел проведет бой против Чжилея – это будет бой за титул временного чемпиона мира в хевивейте по версии WBC. Победитель этого боя может стать соперником для Усика.

sport.ua