Украинцы на турнирах ITF 6 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
19:30 | Надя Колб/Анита Вагнер (Украина/Босния и Герцеговина, 4) – Ангелина Волощук/Катинка фон Дайхманн (Португалия/Лихтенштейн)
($30,000; Carpet – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
14:30 | Тимур Бельдюгин/Артур Лаборд (Украина/Швейцария) – Бен Джонс/Давид Поляк (Великобритания/Чехия, 2)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:30 | Вадим Коновчук (Украина, Q) – Роберт Штромбахс (Германия, 1)
11:30 | Георгий Кравченко (Украина) – Кристиан Тамм (Эстония)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
13:30 | Вадим Урсу/Леонардо Каттанео (Украина/Италия) – Юэн Ламсден/Джовани Орадини (Великобритания/Италия, 1)
13:30 | Илья Белобородько/Саба Пурцеладзе (Украина/Грузия, 2) – Люк Хупер/Тоби Мартин (Великобритания)
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
14:30 | Никита Маштаков/Юнес Лалами Ларусси (Украина/Марокко, 3) – Бекхан Атлангериев/Доминик Речек (-/Чехия)
($15,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала
14:30 | Вероника Подрез (Украина, 4) – Аяна Акли (США, 5)