Гасли: В Шпильберге сложно проехать круг чисто

Не заработав очков в Канаде, в Alpine надеются добиться большего в Шпильберге…

Пьер Гасли: «После неудачной гонки в Канаде нужно добиться большего в Шпильберге, тем более, что наши ближайшие соперники в прошлой гонке заработали очки. Увы, наши результаты были предопределены плохой квалификацией, мы знаем, как важна в наши дни позиция на трассе. Машина была быстра, но мы не смогли оптимально использовать второй комплект шин, из-за чего я выбыл из борьбы уже в первой части квалификации, а в гонке стартовал с пит-лейн.

После гонки я побывал на базе, чтобы подвести итоги, пообщаться с командой и подготовиться к сдвоенным этапам в Австрии и Сильверстоуне. В Шпильберге самая короткая трасса в календаре, что сделает гонку весьма интенсивной. Конфигурация включает несколько скоростных поворотов и зон резкого торможения – круг состоит всего из девяти поворотов, но чисто проехать его очень сложно. Мы постараемся провести уик-энд в хорошем ритме и заработать очки.

Здорово было попасть на мировую премьеру фильма «F1: The Movie» в Нью-Йорке. Он выходит в прокат на этой неделе, и должен сказать, что я действительно впечатлен тем, как Формула 1 справилась с этой задачей. Лично мне фильм очень понравился, и я с нетерпением жду реакции болельщиков. Я навсегда запомню момент, когда шёл по красной ковровой дорожке вместе с Бредом Питтом».

Франко Колапинто: «В Канаде мы не добились результата, на который рассчитывали, но уверенно прибавляли с каждой сессией, продемонстрировав реальный потенциал нашей машины. Нам нужно продолжать двигаться в этом направлении.

Я хорошо знаю трассу по гонкам молодёжных серий, в прошлом году я поднимался на подиум в Шпильберге, выступая в Формуле 2. Это трасса для настоящих гонщиков, где нужно проехать точно и в хорошем темпе, ведь круг очень короткий. Нужно максимально использовать все возможности в квалификации, чтобы повысить шансы на очки в гонке.

Я побывал в Нью-Йорке на премьере фильма «F1: The Movie». Это был уникальный опыт — пройти по красной ковровой дорожке на Таймс-сквер и встретиться с Брэдом Питтом. Можно с уверенностью сказать, что этот день я никогда не забуду. В этот уик-энд фильм будет главной темой для разговоров в паддоке, и я с нетерпением жду, когда все его увидят».

Источник