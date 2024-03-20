Цотне Рогава получил следующего соперника

НОК Украины. Цотне Рогава

Украинский супертяжеловес грузинского происхождения Цотне Рогава (5-0, 5 КО) следующий бой проведет 23-го марта на арене LumColor «Phoenix Center» в Онтарио, штат Калифорния США.

Соперником перспективного украинца станет американский панчер Антонио Браун (8-4, 8 КО). Сообщается, что бой будет восьмираундовым.

Рогава стремительно набирает обороты: этот бой станет для него третьим в 2024 году, хотя ни один из поединков не вышел за пределы первого раунда. Цотне провел всего семь раундов в пяти своих профессиональных боях.

По данным BoxRec, у Цотне назначено уже два следующих боя, на 12-е апреля и 15-е июня, соперники пока неизвестны.

sport.ua