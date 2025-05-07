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Футбол

Перед дерби. Фанаты Реала на базе клуба обрадовались вылету Барселоны из Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Перед дерби. Фанаты Реала на базе клуба обрадовались вылету Барселоны из Лиги Чемпионов. ВИДЕО

    • Фанаты "Реала" на базе клуба обрадовались вылету "Барселоны" из Лиги Чемпионов.

    В сеть попало видео, как на тренировочной базе "сливочных" появились баннеры благодарности итальянскому клубу за проход принципиального конкурента. Также висели плакаты с благодарностью французскому "Монако", обыгравшему "каталонцев" в первом туре Этапа Лиги в Лиге Чемпионов.

    Удивительно, что среди всех баннеров не было благодарности дортмундской "Боруссии"., которая также обыграла "Барселону", но по итогу двух матчей не прошла далее.

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    • К слову, это случилось в преддверии дерби, которое запланировано на воскресенье 11 мая и состоится в 17:15 по киевскому времени.

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