ЧМ по хоккею. Сборная Швеции заявила 19 игроков из НХЛ

IIHF. Мика Зибанежад с золотом чемпионата мира-2018

На ЧМ-2025 в Стокгольме и Хернинге, который стартует 9 мая, сборная Швеции будет одним из претендентов на золотые медали. На домашний форум «Тре Крунур» собрали представительскую заявку, в которую вошли сразу 19 хоккеистов из НХЛ.

Есть в обойме и звезды шведского хоккея: вратарь Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»), который привел «Тре Крунур» к золоту в 2013 голу, сыграет на своем пятом чемпионате мира. В обороне и на синей линии командной мощи внесет Йонас Бродин («Миннесота») с багажом 926 матчей в НХЛ. А в атаке остроты добавят Лукас Рэймонд, который набрал 80 очков в 82 матчах нынешнего сезона за «Детройт» и «волшебник» Филип Форсберг («Нэшвилл») с сезонной зарплатой 8,5 млн долларов. Все четыре исполнителя выступали за скандинавов на февральском международном турнире 4 Nations Face-Off, который проводила НХЛ.

Также главный тренер Швеции Сэм Халлем включил в состав звездных ветеранов нападения: 36-летнего Микаэля Бэклунда (17 сезонов в составе «Калгари») и 32-летнего бомбардира Мику Зибанежада, который на протяжении последних семи (!) сезонов стабильно набирает 50+ очков за сезон в форме «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, что в прошлом году шведы завоевали бронзу после четырех лет без призового места. В последний раз они выигрывали золото в 2018 году.

Швеция на ЧМ сыграет в группе с Канадой, Финляндией, Словакией, Словенией, Латвией, Австрией и Францией.

Ранее стало известно, что в составе Канады на ЧМ-2025 приедут настоящие звезды мирового хоккея.

sport.ua