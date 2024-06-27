Які нові комбо картки Hamster Kombat відкривати сьогодні 27-28 червня. ВІДЕО

Сьогодні, 21 червня, з’явилися три нові комбо карти в популярній грі Hamster Kombat. Гравці з усього світу беруть участь у грі, намагаючись накопичити та вивести якомога більше коштів. Давайте розглянемо нові карти, які будуть доступні з 27 по 28 червня.

Комбо карти Hamster Kombat на 27–28 червня

Ось список нових карт, які доступні гравцям сьогодні:

Карта №1 — Буде доступна після 15:00

Карта №2 — Буде доступна після 15:00

Карта №3 — Буде доступна після 15:00

Якщо у вас є проблеми з відображенням бонусних карт, спробуйте перейти у вкладку «Mine» та натиснути на три точки в правому верхньому куті, щоб оновити сторінку.

ВІДЕО про покупку та вибір карт

До 14:59 27 червня діють наступні карти:

Новий код для Hamster Kombat: 27 червня

Сьогоднішній код доступний на сайті New Day. Дізнатися його можна за наступним посиланням: шифр 26-27 червня в Hamster Kombat. Код буде оновлений після 22:00 за київським часом.

Корисні поради для гравців

Щоб найбільш ефективно використовувати нові карти та коди, рекомендуємо звернути увагу на наступні поради:

Частіше оновлюйте сторінку: Це дозволить швидше отримувати нові бонуси. Використовуйте нові комбо карти: Нові карти, як правило, приносять більше вигод. Слідкуйте за новинами: Оновлення часто публікуються на сайті Hamster Kombat та партнерських ресурсах.

Завтра нові комбо карти

Наступний набір комбо карт буде доступний вже завтра, 28 червня, після 15:00 за київським часом. Слідкуйте за новинами, щоб не пропустити оновлення та нові можливості для заробітку.

Коли лістинг і де?

Незабаром також очікується лістинг токенів HMSTR. Ось деякі біржі, які можуть включити їх до свого лістингу:

KUCOIN – перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat.

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – відзначається своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Також рекомендуємо звернути увагу на найкращі схожі проекти, які можливо теж стануть криптовалютою у майбутньому:

Нові можливості

Hamster Kombat продовжує радувати своїх гравців новими можливостями для виграшу. Використовуйте нові комбо карти та коди, щоб максимізувати свій дохід. Завтра на вас чекають нові сюрпризи, тож залишайтеся з нами і грайте з задоволенням!