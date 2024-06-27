Які нові комбо картки Hamster Kombat відкривати сьогодні 27-28 червня. ВІДЕО

Сьогодні, 21 червня, з’явилися три нові комбо карти в популярній грі Hamster Kombat. Гравці з усього світу беруть участь у грі, намагаючись накопичити та вивести якомога більше коштів. Давайте розглянемо нові карти, які будуть доступні з 27 по 28 червня.
Комбо карти Hamster Kombat на 27–28 червня
Ось список нових карт, які доступні гравцям сьогодні:
- Карта №1 — Буде доступна після 15:00
- Карта №2 — Буде доступна після 15:00
- Карта №3 — Буде доступна після 15:00
Якщо у вас є проблеми з відображенням бонусних карт, спробуйте перейти у вкладку «Mine» та натиснути на три точки в правому верхньому куті, щоб оновити сторінку.
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ВІДЕО про покупку та вибір карт
До 14:59 27 червня діють наступні карти:
Новий код для Hamster Kombat: 27 червня
Сьогоднішній код доступний на сайті New Day. Дізнатися його можна за наступним посиланням: шифр 26-27 червня в Hamster Kombat. Код буде оновлений після 22:00 за київським часом.
Корисні поради для гравців
Щоб найбільш ефективно використовувати нові карти та коди, рекомендуємо звернути увагу на наступні поради:
- Частіше оновлюйте сторінку: Це дозволить швидше отримувати нові бонуси.
- Використовуйте нові комбо карти: Нові карти, як правило, приносять більше вигод.
- Слідкуйте за новинами: Оновлення часто публікуються на сайті Hamster Kombat та партнерських ресурсах.
Завтра нові комбо карти
Наступний набір комбо карт буде доступний вже завтра, 28 червня, після 15:00 за київським часом. Слідкуйте за новинами, щоб не пропустити оновлення та нові можливості для заробітку.
Коли лістинг і де?
Незабаром також очікується лістинг токенів HMSTR. Ось деякі біржі, які можуть включити їх до свого лістингу:
- KUCOIN – перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat.
- BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;
- OKX – ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;
- ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;
- BingX – відзначається своєю надійністю та зручністю використання;
- GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;
- WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.
Також рекомендуємо звернути увагу на найкращі схожі проекти, які можливо теж стануть криптовалютою у майбутньому:
Нові можливості
Hamster Kombat продовжує радувати своїх гравців новими можливостями для виграшу. Використовуйте нові комбо карти та коди, щоб максимізувати свій дохід. Завтра на вас чекають нові сюрпризи, тож залишайтеся з нами і грайте з задоволенням!