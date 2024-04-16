Менеджер Усика рассказал, уверен ли он, что бой с Фьюри состоится 18 мая

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO), уверен, что на этот раз ничто не помешает проведению боя против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO).

«Я думаю, что наконец-то мы увидим этот бой. Я верю, что пришло время для этого поединка.

В команде Усика ничто особо не поменялось, все осталось прежним. Зачем что-то чинить, если оно не сломалось? Он таким образом всего добился в первом тяжелом весе и добивается в супертяжелом», – сказал Климас.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Ранее сообщалось, что сторона Фьюри опасается хитростей украинца.

sport.ua