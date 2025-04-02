Перспективный супертяж считает, что у Дюбуа нет шансов против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Перспективный украинский боксер Цотне Рогава (10–0, 7 КО) поделился мнением о потенциальном поединке Александра Усика и Даниеля Дюбуа, а также вспомнил об их первом бое:

«У Дюбуа очень взрывной удар. Он мощно бьет. Просто сейчас команда британца ставит все на тот момент из первого боя Усика и Дюбуа. Удар, который был в «зоне риска».

Когда одни кричат, что это был «пах», а вторые, что это был «живот». Это единственный аргумент Дюбуа. Если разобрать тот бой, то Усик не оставил ему никаких шансов. Может, один или два раунда украинец проиграл. Сейчас точно не вспомню. Но Усик его разбирал весь бой.

Он не то, чтобы нокаутировал одним мощным ударом. Он его замучил и тогда Дюбуа просто сдался. Британец сел после пропущенного джеба и не захотел дальше драться. Усик его измотал. Это говорит о том, что Даниель психологически не очень силен. Он крут до тех пор, пока не почувствует сильный отпор. Мне так кажется», – считает Рогава.

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sport.ua