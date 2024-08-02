Реакция премьер-министра Италии на скандал на Олимпиаде-2024 по боксу

Getty Images/Global Images Ukraine. Анджела Карини

1 августа представительница Италии Анджела Карини отказалась продолжать боксерский поединок на Олимпийских играх 2024 против трансгендера Иман Хелиф после того, как сменивший пол боец из Алжира разбил ей нос.

Премьер‑министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на этот инцидент и обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК):

«Я не согласна с позицией МОК уже много лет. Когда в 2021 году МОК изменил регламент по этому вопросу, мы выступили с предложением, чтобы указать на последствия, которые это может иметь. Это факт, что из‑за высокого уровня тестостерона в крови алжирской спортсменки бой на старте не кажется честным.

В течение многих лет я пыталась объяснить, что некоторые тезисы, доведенные до крайности, рискуют особенно сильно повлиять на права женщин. Я считаю, что спортсменов, имеющих мужские генетические особенности, не следует допускать к женским соревнованиям, нужно не дискриминировать кого‑либо, а защищать право спортсменок соревноваться на равных условиях.

Я благодарю Анджелу Карини за то, как она боролась. Тот факт, что Анжела снялась, меня еще больше огорчает, я была взволнована вчера, когда она написала: «Я буду бороться», – потому что в этих вещах также важна самоотверженность, голова и характер, но также имеет значение и конкуренция на равных. С моей точки зрения, это не было соревнование на равных», – приводит слова Мелони La Gazzetta dello Sport.

sport.ua