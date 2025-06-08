Заключительный матч Финала Четырёх Лиги Наций. Составы на матч Испания – Португалия

В Лиге Наций состоится финальный матч. Встречаются сборные Испании и Португалии.
Состав Испании:
Симон – Мингуэза, Ле Норманд, Хёйсен, Кукурелья, Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ямаль, Вилльямс Дж, Оярсабль
Стартовый состав сборной Португалии:
Диогу Кошта – Мендеш, Инасио, Диаш. Невес, Витинья, Фернандеш, Силва, Консейсау, Нето, Роналду
Испания обыграла Франция в полуфинале Лиги Наций со счётом 5:4, Португалия оказалась сильнее хозяйки турнира сборной Германии (2:1).
Финал состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене". Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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