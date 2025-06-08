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Футбол

Заключительный матч Финала Четырёх Лиги Наций. Составы на матч Испания – Португалия

Заключительный матч Финала Четырёх Лиги Наций. Составы на матч Испания – Португалия

    • В Лиге Наций состоится финальный матч. Встречаются сборные Испании и Португалии.

    Состав Испании:

    Симон – Мингуэза, Ле Норманд, Хёйсен, Кукурелья, Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ямаль, Вилльямс Дж, Оярсабль

    Стартовый состав сборной Португалии:

    Диогу Кошта – Мендеш, Инасио, Диаш. Невес, Витинья, Фернандеш, Силва, Консейсау, Нето, Роналду

    Испания обыграла Франция в полуфинале Лиги Наций со счётом 5:4, Португалия оказалась сильнее хозяйки турнира сборной Германии (2:1).

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    • Финал состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене". Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

    Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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