Заключительный матч Финала Четырёх Лиги Наций. Составы на матч Испания – Португалия

В Лиге Наций состоится финальный матч. Встречаются сборные Испании и Португалии.

Состав Испании:

Симон – Мингуэза, Ле Норманд, Хёйсен, Кукурелья, Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ямаль, Вилльямс Дж, Оярсабль

Стартовый состав сборной Португалии:

Диогу Кошта – Мендеш, Инасио, Диаш. Невес, Витинья, Фернандеш, Силва, Консейсау, Нето, Роналду

Испания обыграла Франция в полуфинале Лиги Наций со счётом 5:4, Португалия оказалась сильнее хозяйки турнира сборной Германии (2:1).

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Финал состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене". Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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