ФОТО. Дочь Тайсона Фьюри обручилась в 16 лет с молодым боксером

Дочь боксера Тайсона Фьюри, Венесуэла, объявила о помолвке прямо на своем 16-м дне рождения.

Ее возлюбленный, боксер Ноа Прайс, сделал предложение на танцполе, подарив кольцо с бриллиантом. Девушка сказала «да», и пара отпраздновала событие танцем.

Мама Венесуэлы, Перис Фьюри, поделилась видео и призналась, что была шокирована, но очень рада. «Вы молоды, но знаете друг друга лучше всех. Мы с Тайсоном гордимся вами», – написала она.

Фанаты завалили пару поздравлениями. Венесуэла – старшая дочь Фьюри, отмечает, что отец строг и не любит, когда она красится или носит мини, но их отношения остаются теплыми. Ближе всего она с матерью, с которой у нее «типичные отношения мамы и подростка-дочери».

