Рим. Швёнтек уверенно начала защиту титула, Кристиан и Стёрнс обыграли сеяных соперниц во втором круге

На турнире WTA 1000 в Италии начался третий игровой день



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Онс Жабер (Тунис, 27) – Петра Квитова (Чехия) отказ

Елена Остапенко (Латвия, 17) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 1:6, 6:4, 6:3

Диана Шнайдер (-, 13) – Кэролайн Доулхайд (США) 6:0, 6:0

Жаклин Кристиан (Румыния) – Юлия Путинцева (Казахстан, 23) 7:6(2), 7:5

Элизе Мертенс (Бельгия, 25) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 3:6, 6:2, 6:3

Пэйтон Стёрнс (США) – Анна Калинская (-, 28) 6:2, 6:3

Наоми Осака (Япония) – Виктория Голубич (Швейцария, LL) 2:6, 7:5, 6:1

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Елизабетта Коччаретто (Италия, WC) 6:1, 6:0

Жаклин Кристиан сравняла счет в личных противостояниях с Путинцевой, которой уступила в 2021 году в Портороже. Выйдя в третий круг, румынка повторила свой лучший результат в Риме, который показала в прошлом сезоне.

Пэйтон Стёрнс взяла реванш у Калинской за поражение в прошлом году на турнире в Пекине. Отметим, что для американки это первое выступление в столице Италии.

Наоми Осака одержала седьмую победу подряд. Перед выступление в Риме японка победила на турнире WTA 125 в Сен-Мало.

Ига Швёнтек пятый сезон подряд выигрывает свой стартовый матч в Риме. Напомним, что, помимо титула в предыдущем сезоне, полька становилась чемпионкой в 2021 и 2022 годах.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua