Старт ЧМ по хоккею. Швейцария – Чехия, Швеция – Словакия. Смотреть онлайн

IIHF

9 мая стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В Украине матчи будет показывать канал Суспільне Спорт.

В первой игровой день можно будет посмотреть игры Швейцария – Чехия и Швеция – Словакия.

Чехия является действующим чемпионом.

Группа A: Канада, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.

Группа B: Чехия, Швейцария, США, Германия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

Швейцария – Чехия. Начало в 17:20

📺 Відеотрансляція

Швеция – Словакия. Начало в 21:20

📺 Відеотрансляція

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей

sport.ua