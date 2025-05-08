Старт ЧМ по хоккею. Швейцария – Чехия, Швеция – Словакия. Смотреть онлайн

9 мая стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В Украине матчи будет показывать канал Суспільне Спорт.
В первой игровой день можно будет посмотреть игры Швейцария – Чехия и Швеция – Словакия.
Чехия является действующим чемпионом.
Группа A: Канада, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.
Группа B: Чехия, Швейцария, США, Германия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.
Швейцария – Чехия. Начало в 17:20
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Швеция – Словакия. Начало в 21:20
📺 Відеотрансляція
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей