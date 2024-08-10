Усик признался, какой бой был самым тяжелым для него в боксерской карьере

Getty Images/Global Images Украина. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик назвал самый тяжелый бой в карьере.

«Бой с Тайсоном Фьюри занимает первое место. Первое место рейтинга по сложности, напряжению и эмоциям. Мой бой с Тайсоном занимает во всем первое место», – сказал Усик.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой реванш состоится 21 декабря.

sport.ua