«Это будет конец для него». Фроч высказался о бое Джошуа и Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился ожиданиями от боя между Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 КО):

«Дюбуа – хороший боец, это самый большой момент в его карьере. Он большой, мощный и может наносить сильные удары. На самом деле он в лучшей форме, чем ЭйДжей. Я не уверен, что Энтони морально готов драться с настоящим чемпионом мира. Он дрался с четырьмя ничтожествами, которые даже не пытались сопротивляться и пришли просто за зарплатой.

Но я все еще думаю, что Энтони победит из-за его опыта. Однако если Дюбуа одержит победу, это конец для карьеры Джошуа».

Бой Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа состоится 21 сентября.

Промоутер: «Все на грани перед боем Джошуа и Дюбуа. Оба хотят драться»

sport.ua