Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?

Secondsout. Владимир Кличко и Александр Усик

Всемирно известный портал BoxRec обнародовал рейтинг лучших супертяжей в истории.

Первую строчку рейтинга занял легендарный Джо Луис. Икона хевивейта Мухаммед Али занял второе место, а третий – Джин Танни.

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В десятку рейтинга попал Владимир Кличко, который занял восьмое место, опередив Холифилда (10), Фрейзера (11) и Холмса (13).

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик занял в списке 15-ю строчку, а сразу за ним в рейтинге идет Виталий Кличко. Джордж Форман, которому принадлежит рекорд, как самому старому чемпиону дивизиона, разместился на 18-й позиции, а Майк Тайсон – 24.

25 лучших супертяжей в истории бокса от BoxRec

sport.ua